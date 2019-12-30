Bakan Çavuşoğlu'dan muhalefete tezkere ziyareti

Libya'ya asker gönderme tezkeresinin 2 Ocak Perşembe günü TBMM Genel Kurulu'nda onaylanması bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili muhalefet partilerin ziyaret ediyor.

İlk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelen Çavuşoğlu, Libya tezkeresi konusunda bilgilendirmede bulundu.

ÇAVUŞOĞLU: TEZKEREYE İHTİYACIMIZI ANLATTIK

Görüşme sonrası açıklama yapan Çavuşğlu, "Niye tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık" dedi.



CHP: OLUMSUZ BAKIYORUZ, DİPLOMASİYE ÖNCELİK VERİLMELİ



Açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Suriye'deki durumun Libya'da olmasını istemiyoruz. Libya'ya asker göndermek çatışmaları yaygınlaştırır. Türkiye'nin diplomasiye öncelik vermesi gerekir. Eğer çatışmalar uzarsa Libya'dan da Suriye'ye benzer göçle karşı karşıya kalınabilir: Biz Meclis'e gelecek tezkereye olumsuz baktığımızı söylemek isterim" ifadelerini kullandı.

Bakan şu sıralar İYİ Parti Genel Merkezi'ne ziyarette bulunuyor.