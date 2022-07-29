Bakan Çavuşoğlu: Kavala konusunu Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"NATO'da iki müttefik ülkeyiz. Almanya Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı. Terörle mücadeleye ilişkin bugün kaygılarımızı kendilerine aktardık. Almanya'da PKK faaliyetlerinde artış görüyoruz. Savunma sanayide kısıtlama devam ediyor. Müttefiklik anlayışına uygun olmadığını ilettik.

İkili meseleleri ve bölgesel konuları mekanizmalarla birlikte ele alabilmeliyiz. Türkiye AB ilişkileri de masada. Türkiye olarak siyasi engellerin kaldırılmasını istiyoruz. AB'nin somut adımlar atması gerekiyor. Vize serbestisinin hayata geçmesi bizim haklı taleplerimizdir.

Ukrayna meselesinde sürekli yaptığımız çalışmalar ve gelişmeler hakkında kendilerini bilgilendiriyorum. İş birliğimiz bölgede sorunların çözülmesi için fark yaratabilir. Bugünkü görüşmemizde Ukrayna savaşı ve tahıl ihracatı hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Türkiye olarak Ukrayna ve Rusya ile temaslarımız devam ediyor.

Anlaşmanın sorunsuz şekilde devam etmesi için üzerimize düşeni yapacağız. Ateşkese vesile olmasını umut ediyoruz. Almanya dengeli tutumunu korumalı. Meselelerin diplomasiyle çözülmesine inanıyoruz.

Avrupa'da ırkçılık ve İslam karşılığının artmasından endişe duyuyoruz. Bu konuda Almanya'yla işbirliğine hazırız. Avrupa'da ırkçılık ve İslam karşılığının artmasından endişe duyuyoruz.

Suriye'de Türkiye olarak tüm terör örgütlerine karşı şehitler verdik. PKK/YPG bize tehdit oluşturuyor. Müttefiklerimizden destek vermesini bekleriz.DAEŞ'le mücadele diyorsanız bizimle sahaya inersiniz. Yunanistan'ın geri itmelerini ölüme terk etmeleri AB sınırlarını korumak anlamına gelmez. AİHM, Avrupa Konseyi ortak değerleri var. Ama sorunsuz bir ülke yok.

AİHM KARARLARI TARTIŞMASI



Kavala yorumları kendi yorumudur. Yunanistan'dan geldi, 14 yıldır uygulanmayan kararları anlatsa saygı duyardım. Türk azınlıkların hakları uygulanmıyor.

Fransa'da 11 yıldır uygulanmayan haklar var. Norveç, çocuk haklarıyla ilgili AİHM kararları uygulanmıyor. Almanya'da AİHM kararı var. Hapishanede işkenceyle ilgili. 6 yıl önce alındı. 'Benim ülkemde uygulanmıyor' dese saygı duyarım. Yunanistan'a hatırlatmazken niye sürekli Kavala konusunu gündeme getiriyorsunuz? Çünkü Kavala'yı Türkiye aleyhine kullanıyorsunuz."

TÜRKİYE YUNANİSTAN GERİLİMİ

Yunanistan anlaşmaları ihlal ediyor ve (adaları) silahlandırıyor. Uluslararası hukuktan bahsediyorsak Yunanistan AB ülkesi diye sahip çıkmak doğru bir şey değil.

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock'un açıklamalarından öne çıkanlar;

Baerbock, İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşması sayesinde 5 ay aradan sonra Ukrayna'nın Odessa limanından tahıl ihracına başlanacağını belirterek, "Türkiye'nin burada sağladığı büyük bir başarıydı. Şimdi her gün bu sevkiyatların nasıl gerçekleşeceğini göreceğiz. Özellikle sizin hükümetinizin burada başardığı, açlık tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok insana umut ışığı. Bunun için de size büyük bir saygı gösteriyoruz." diye konuştu.



Baerbock, Türkiye'nin Karadeniz'deki güvenliğe önemli bir katkı sağladığını, bu zor dönemde NATO ortağı olarak iki ülkenin bir birine destek olmasının ortaya çıktığını kaydetti.