Bakan Çavuşoğlu: Montrö'nün iptali için bir kanal açmaya gerek yok

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları;



ÇİN'DEKİ CORONA VİRÜS



"Koca Yusuf Çin'e giderken bir de tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Bu da tabii Çin'de büyük yankı buldu. Bir tek Türkiye ve Japonya göndermiş. Ve Türkiye'nin bu tutumu Çin'de büyük yankı uyandırdı. "Bir tek Türkler bize dostluklarını gösterdiler" şeklinde.



ABD'NİN TEK TARAFLI ORTADOĞU BARIŞ PLANI



Tek başımıza da kalsak Kudüs'ü savunacağız.



EMEKLİ BÜYÜKELÇİLERİN KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI



Tam bilgi sahibi olmadan gereksiz bir açıklama yapıldığını düşünüyorum. Sonrasında bilgi sahibi olduklarını ancak siyasi amaçla açıklama yaptıklarını görüyoruz. Bu belgeye imza atan bazı eski büyükelçilerimiz bakanlığımızdaki toplantılara da, yani Kanal İstanbul - Montrö tartışması toplantılarına da katılarak burada bunun Montrö'ye etkisini hiç tartışmadılar, siyasi görüş dile getirdiler. Montrö’nün ortadan kalkmasıyla ilgili bir durum yok.

Montrö’nün iptaliyle ilgili bir kanal açmaya da gerek yok. Montrö'ye baktığınız zaman savaş gemilerini Karadeniz’de kalış süreci ve tonaj limiti var. Nereden geçtiği önemli değil. İster Kanal İstanbul’dan isterse Boğaz'dan geçer. Yazık olmuştur. Biz eski büyükelçilerden her zaman yararlanıyoruz. Bu esasen şu açıklama bakanlığımızın imajı bakımından da hiç iyi olmamıştır. Tamamen siyasi bir açıklamadır, hukuki bir açıklama olmamıştır."

ANKARA'DA 62 KİŞİYE CORONA VİRÜSÜ KARANTİNASI

