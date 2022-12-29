Bakan Çavuşoğlu'ndan Suriye ile temasa ilişkin açıklama

Suriye ile 11 yıl sonra bakan düzeyinde ilk temas sağlandı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Moskova'da Suriyeli mevkidaşı Ali Mahmud Abbas ile bir araya geldi.



Görüşmeye ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan bir açıklama geldi.

Çavuşoğlu, "Arkadaşlarla değerlendirme yapacağız. İkinci aşamada dışişleri bakanları düzeyinde toplantı yapılması. Rusya da istiyor ama henüz bir takvim yok" dedi.

Rusya'nın da katılacağı üçlü liderler zirvesi için somut bir tarih olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, "Ocak ayı hem liderler için hem de bizim görüşmemiz için çok erken tarih" diye konuştu.

Savunma bakanları arasında yapılan görüşmenin çok faydalı olduğunu belirten Çavuşoğlu, "Barış için siyasi çözüm için rejimle angajmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Bir yol haritası üzerinde uzlaşma açısından da önemli" ifadelerini kullandı.

"TERÖRLE MÜCADELEYİ ETKİLEMEYECEK"

Çavuşoğlu'na görüşmelerin terörle mücadeleyi nasıl etkileyeceği de soruldu. Terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirten Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Karaysa kara havaysa hava... Terörün Suriye için de tehdit olduğunu söylemiştim. Rejim de bunu çok iyi görüyor. Ama bugüne kadar terörle mücadelede işbirliğimiz olmadı. Ama önümüzdeki süreçte terörle mücadelede işbirliği de yaparız. Dolayısıyla bu görüşmeler terörle mücadelemize engel değil."

ŞAM NE İSTİYOR?

Dışişleri Bakanı Suriye'nin talepleriyle ilgili soruyu ise şöyle yanıtladı:

"Suriye genel anlamda topraklarımızda çıkın açıklaması yapıyor biliyorsunuz. Ülkede her şey yoluna girdiğinde buraları devredeceğimizi hep söylüyoruz. Suriye'nin sınır ve toprak bütünlüğünü tanıdığımızı hep vurguluyoruz. Suriye göçmenlerin dönmesini de istiyor. Tabii insanların güvenli bir şekilde dönmesi önemli. Konuşmaların başındayız ama henüz siz ne istiyorsunuz, biz ne istiyoruz aşamasına geçilmedi."

ABD'NİN TAVRI NE OLACAK?

Çavuşoğlu'nun normalleşme sürecine ABD'nin yaklaşımı da soruldu. "Angajmanı destekleyen çok ama karşı olanlar ve temkinli olanlar da var" diyen Bakan, "Özellikle PYD/YPG'ye destek veren ülkeler, ABD ve bazı Avrupa ülkeleri sıcak bakmıyor bu diyaloğa. Suriyeli ile olan angajmana karşı çıkanlar bile ön yargılarını yenebilirse bunun faydalı olduğunu görecekler ve en azından nötr hale gelecekler" değerlendirmesini yaptı.

"SURİYE MUHALEFETİNİN GARANTÖRÜYÜZ"

Tavrı merak edilen diğer taraf da Türkiye'nin garantör olduğu Suriyeli muhalifler... Çavuşoğlu bu konuya da değindi. ÖSO ya da muhalefet temsilcilerinden herhangi bir açıklama gelmediğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Biz aynı zamanda Suriye muhalefetinin garantörüyüz, onların haklarının hilafına hareket etmeyiz. Kendileriyle sürekli görüşüyoruz. Arkadaşlarımız da bilgilendirme yapıyor" diye konuştu.