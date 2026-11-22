Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze 'ye uzanan her elin, insanlığın vicdanını ayakta tutma gayreti olduğunu belirtti.

7 Ekim 2023'ten bu yana tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de kadınları, çocukları ve masum sivilleri hedef alan menfur saldırılar devam ederken, mazlum halkın en temel yaşam ihtiyaçlarından dahi mahrum bırakılarak ağır bir insanlık dramına mahkum edildiğini vurgulayan Çiftçi, "'Kanayan bir yara gördüm mü yanar ta ciğerim' şiarıyla yoğrulmuş bir medeniyetin mensupları olarak, mazlumun yanında durmak ve darda kalana el uzatmak, bizim inancımızın ve tarihimizin en asli vazifesidir." ifadelerini kullandı.



“30 BİN MAZLUMA SICAK YEMEK SUNULDU”

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sessiz dünyanın vicdanı olmaya devam eden Türkiye 'nin, AFAD , Türk Kızılay ve fedakar sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle kardeşlerinin yaralarını sarmayı kesintisiz sürdürdüğünü aktararak, şunları kaydetti:

"Bu kardeşlik hukukuyla, Gazze içinde her gün 30 bin mazluma sıcak yemek sunulurken, 7 Ekim 2023'ten bugüne kadar 14 uçak, 21 gemi ve yerelden temin yoluyla, gıdadan una, sahra hastanelerinden ambulans ve tıbbi malzemeye, çadırdan bebek ve çocuklarımızın yüzünü güldürecek oyuncaklara kadar toplam 111 bin 904 ton insani yardım malzemesi Gazze'ye ulaştırılmıştır.