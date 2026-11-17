TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2027 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonda, İçişleri Bakanlığının yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları görüşülecek.

Bakan Çiftçi, Bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

“669 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON DÜZENLEDİK”

İçişleri Bakanı Çiftçi, 2026 yılının ilk on ayında 669 organize suç örgütüne yönelik bin 951 operasyon düzenlediklerini belirtti, bu operasyonlarda 9 bin 447 şüphelinin tutuklandığını söyledi.

Bakan Çiftçi, “Organize suç örgütlerinin ekonomik gücünü ve yeniden yapılanmasını hedef alarak 60,1 milyar lira değerinde mal varlığına el koyduk. Kaçakçılıkla mücadelede 35 bin 572 operasyonla, piyasa değeri 15,4 milyar lira olan malzeme ele geçirdik.” dedi.

"KARDEŞLİĞİMİZİ HEDEF ALAN PROVOKASYONLARA KARŞI TEYAKKUZ HALİNDEYİZ”

Terörsüz Türkiye sürecinin bütün kurumların sorumluluk üstlendiği bir devlet projesi olduğunu ifade eden İçişleri Bakanı şunları söyledi:

“Bakanlık olarak biz de süreci sahadaki çalışmalarımız, titiz takibimiz ve kurumlar arası koordinasyonumuzla destekliyoruz. Kardeşliğimizi hedef alan provokasyonlara karşı da teyakkuz halindeyiz. Şiddeti teşvik eden, kamu düzenini bozmaya ve süreci sabote etmeye yönelen girişimlere karşı tedbir alıyoruz. Milletimizin ortak geleceğini hedef alan provokasyonlara bugüne kadar müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz.”

Bu yıl okul güvenliğine yönelik alınan önlemlere de değinen Çiftçi, “2026-2027 eğitim öğretim döneminde 2 bin 486 okulda, 2 bin 209 okul kolluk görevlimiz sürekli olarak görev yapmaktadır. 41 bin 422 okulda, 28 bin 945 “okul bahçe görevlimiz” hizmet vermektedir. Ayrıca 31 bin 815 okul ve çevresinde, 7 bin 234 ekibimiz ve 2 bin 501 güvenlik korucumuz görev yapmaktadır." bilgisini verdi.

“1 MİLYON 515 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ”

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sunumda Suriye'ye gönüllü geri dönüşlere yönelikle de açıklama yaptı. Bakan Çiftçi, “Suriye’de oluşan yeni şartlarla birlikte, 9 Aralık 2024’ten 31 Ekim 2026’ya kadar 775 bin 389 Suriyeli gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine dönmüştür.” diyerek toplam geri dönüş sayısının 1 milyon 515 bin 392’ye ulaştığını açıkladı.

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