Talimatı Bakan Çiftçi verdi. "Kötü muamele" iddiasına soruşturma

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 'ne yönelik yolsuzluk suçlamasıyla açılan davanın tutuklu sanıklarından Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in gözaltında kötü muameleye maruz bırakıldığına yönelik ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma talimatını İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi verdi.

İçişleri Bakanlığı 'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bir ceza davası kapsamında tutuklu yargılanan bir şahsın, gözaltı sürecinde kötü muamele ve usulsüz arama uygulamalarına maruz kaldığına yönelik kamuoyuna yansıyan iddialar üzerine İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatlarıyla soruşturma başlatılmıştır." denildi.

Açıklamada söz konusu iddiaların hukuki, idari ve teknik tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde araştırılması için mülkiye müfettişi ve polis müfettişi görevlendirildiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

Medya A.Ş. Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker, İBB davasının tutuklu sanıkları arasında yer alıyor.

Silivri'de devam eden yargılamanın 47'nci gününde savunma yapan Türker, gözaltı işlemi sırasında polis tarafından kötü muameleye maruz bırakıldığını söylemişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada "Mevzuata aykırı herhangi bir uygulama yok." denilmişti.