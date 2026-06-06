Bakan Çiftçi: Çetelere göz açtırmayacağız

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , AK Parti Çorum İl Başkanlığı İl Danışma Meclisi'ndeki programında konuştu.

Çiftçi, uyuşturucuyla mücadele konusuna değindi.

"Görevimiz vatandaşımızın can ve mal güvenliğini temin etmektir." ifadelerini kullanan Bakan Çiftçi, özellikle suçlu ve suç yapılanmasıyla mücadelenin güçlü bir şekilde devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmacağız. Gençlerimizin geleceğini karartmaya çalışan zehir tacirlerinde asla fırsat vermeyeceğiz." diye konuşan Bakan Çiftçi, "Yeni nesil suç örgütlerine suç çetelerine ve organize suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi daha da arttıracağız." dedi.

Çiftçi, ayrıca polis ve jandarmanın bundan sonra sahada daha fazla görünür olacağını da ifade etti.