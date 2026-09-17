Bakan Çiftçi: Cezaevindekilerin yüzde 35'i uyuşturucu suçlusu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TGRT Haber yayınına katılarak, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Yeni nesil suç örgütleriyle, suç çeteleriyle ve uyuşturucuyla mücadelenin sürdüğünü belirten Çiftçi, yılbaşından bu yana yapılan operasyonlara ilişkin rakamlar paylaştı.



Bakan Çiftçi, “Yılbaşında göreve geldiğimiz günden itibaren daha doğrusu 1 Ocak tarihinden bugüne kadar 8 ay 15 günlük bir süre geçti. 8,5 aylık süre geçti, bu süre zarfında toplamda 562, 8 aylık sonuçları veriyor. 2026'nın ilk 8 ayını veriyor. 557 suç örgütüne bin 568 operasyon düzenlemişiz. Şu anda 562 suç örgütüne bin 592 operasyon düzenlemişiz. Bunların içinde yeni nesil suç örgütleri var, hepsi var. Bunun sonucunda 6 bin 916 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmiş durumda. Biz, bundan sonra da elimizden geldiği kadar, operasyonlarımızı arttırarak devam ettireceğiz” dedi.



Çiftçi, son çeteyi çökertinceye kadar bu mücadelenin bitmeyeceğini belirtti. 2

“MÜCADELEMİZDE, İLK SIRADA YENİ NESİL SUÇ ÖRGÜTLERİ YER ALIYOR”

Tüm ağırlığı yeni nesil suç örgütleriyle mücadeleye verdiklerini belirten Bakan Çiftçi, "Bunları öncelikli hedef haline getirdik. Mücadelemizde, ilk sırada yeni nesil suç örgütleri yer alıyor. Yıl sonuna kadar bunları faaliyet alanlarını büyük ölçüde daraltmış olacağız. Çünkü bunlar insanımıza acımıyorlar. Tehdit ediyorlar, iş yeri kurşunluyorlar, araç kurşunluyorlar, insanlardan zorla para istiyorlar. Ben de, arkadaşlarımıza talimat verdim. Biz de, bunları ele geçirdiğimiz zaman, bu çeteleri çökerttiğimiz zaman, bunları yere yatıralım, ters kelepçe yapalım, şöyle burunlarını sürtelim de, yaptıklarının karşılığını bir görsünler. Hepsini yakalayıp adalete teslim edeceğiz. Sonlarının ne olduğunu görsünler de, yol yakınken vazgeçsinler. Bunların özelliklerinden birisi, Türkiye 'de yakalanacaklarını anladıkları vakit yurt dışına da kaçıyorlar. Mesela kimlikle seyahate edilebilen ülkeler var, hemen yurt dışına kaçıyorlar. Bulundukları yerden burayı sevk ve idare edebiliyorlar. Tek eylemlik, eleman tutuyorlar, parasını gönderiyor ve eylemi yaptırıyor. Belli bir merkezleri yok dediğimiz o. Kırımızı bülten çıkartıyoruz veya difüzyon çıkartıyoruz" diye konuştu.

“TÜRKİYE TARAFINDAN TOPLAMDA 3 BİN 862 KİŞİ KIRIMIZI BÜLTEN ÇIKARTILDI”



Yurt dışına kaçan suç örgütü lideri veya üyelerinin iadesine değinen Bakan Çiftçi, “2025 yılında 8 aylık dönemde, 48 ülkeden çıkartılan kırmızı bültenle 372 kişi yakalandı. 108'i organize suç örgütü lideri veya üyesi. Bu sene 53 ülkeden dışarıda suç işlemiş ve Türkiye'ye gelmiş, hakkında kırmızı bülten çıkartılan 409 kişiyi yakaladık. Bunlardan 90'ı organize suç örgütü lideri veya üyesi. Türkiye'ye iade edilenler, 2025 yılı içerisinde 37 ülkeden 214 kişinin iadesini sağlamışız. Bunların 70'i organize suç örgütü lideri veya üyesi. 2026 yılının ilk 8 ayında 44 ülkede kırımızı bülten çıkartmışız, 657 kişi getirmişiz, bunları 107'si organize suç örgütü lideri veya üyesi. 2026 yılının ilk 8 ayında 806 kişi hakkında kırımızı bülten çıkartılırken, Türkiye tarafından toplamda 3 bin 862 kişi kırımızı bülten çıkartıldı. En çok kaçtıkları ülkelerden biri de Gürcistan” dedi.

“CEZAEVLERİNDEKİLERİN YÜZDE 35'İ UYUŞTURUCU SUÇLUSU”

Cezaevlerinde suçlularla ilgili de konuşan Çiftçi, "Şu anda Türkiye'de kapalı ceza infaz kurumlarında ve açık cezaevlerinde 434 bin kişi bulunuyor. Bunların yüzde 35'i uyuşturucu suçlusu" dedi.

1,5 ay sonra sahipsiz hayvan sorununun gündemden çıkacağını aktaran Çiftçi, "Bir başka konu, mesela sahipsiz sokak hayvanlarıyla ilgili konu. Bir ara toplumun gündemindeydi. İşte insanlar, yaşlılar camiye gidemiyordu, çocuklar okula, parka gidemiyordu, kadınlar sokağa çıkamıyordu. 15 Ekim'e kadar İstanbul'da hayvan toplama bitecek. Şartlara uymayan belediyeleri uyaracağız. Yeteri kadar barınak ve doğal yaşam alanı var" ifadelerini kullandı.