Bakan Çiftçi: Devletimiz şu anda en güçlü döneminde

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , Batman’da yaptığı konuşmada, “Terörsüz Türkiye " sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Çiftçi, Terörsüz Türkiye 'nin iki sene içinde bir devlet politikası haline geldiğini söyledi.



Meclis'te 467 milletvekilinin evet oyu verdiğini hatırlatan Çiftçi, “Bu güçlü irade ile belki sivil anayasayı da yapabileceğiz.” dedi.



Çiftçi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



“Şu anda sürecin başarıya ulaşması için iç ve dış konjonktür son derece uygun. Devletimiz şu anda en güçlü döneminde. Küresel etkiye sahip bir bölgesel güç haline geldi Türkiye.”