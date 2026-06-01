Bakan Çiftçi duyurdu: Jandarma Genel Komutanlığı 2026 atama sonuçları açıklandı

Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları yapıldı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Milletimizden aldığı güçle 187 yıldır vatanımızın her köşesinde görev yapan kahraman Jandarma Teşkilatımızın nöbet değişimi hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, Jandarma Genel Komutanlığı 2026 yılı genel atamaları kapsamında; bin 722 subay, 7 bin 933 astsubay, bin 663 uzman jandarma ve 18 bin 35 uzman erbaş olmak üzere toplam 29 bin 353 personelin atamasının gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakan Çiftçi açıklamasında "Jandarma personelimizin; asayişten trafik güvenliğine, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göçmen kaçakçıları ile mücadeleye kadar her alanda sergiledikleri üstün başarılarının devamını diliyorum." dedi.