Bakan Çiftçi duyurdu. Okul saldırılarına yeni önlemler eklenecek

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , TV100 canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Bakan Çiftçi, okullarda güvenlik noktasında alınacak tedbirlerin sorulması üzerine, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan olayların ardından hem Milli Eğitim Bakanlığının hem de İçişleri Bakanlığının güvenlik tedbirlerini artırdığını, tedbirlerin daha da geliştirilmesi amacıyla Milli Eğitim Bakanı ile değerlendirme yaptıklarını ve bu kapsamda 4 ay boyunca çalışma yürüttüklerini söyledi.

7 bakanlıkla imzalanan protokolün yürürlükte olduğunu dile getiren Çiftçi, "Okul güvenliğiyle ilgili İçişleri Bakanlığı olarak genelge de yayımladık. Valiliklerimizi de talimatlandırdık bu noktada. Hatta şu anda yaklaşık 611 müfettişimiz bunun içerisinde. İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişleri, polis baş müfettişlerimiz, jandarma müfettişlerimiz de var. Hepsi sahayı tarıyorlar. Herhangi bir şekilde tedbirlerde açıklık var mı? Alınması gerekip de alınmayan tedbirler var mı diye bütün müfettişlerimiz sahada bunu denetliyorlar." diye konuştu.

Okul saldırılarının önlenmesine yönelik tedbirlere bir yenisi daha eklenecek.



Çocukların ailelerine ait ruhsatlı silahlara erişiminin engellenmesi gerektiğini ve bu kapsamda silahların güvenli şekilde muhafaza edilmesine yönelik düzenleme yapıldığını ifade eden Çiftçi, "Çocuğun bu silahı okula götürememesi lazım. Onların güvenli yerde muhafaza edilmesi lazım. Çocuğun eline geçmemesi gerekiyor. Biz şimdi ateşli silahlar ve bıçaklar hakkında da bir kanun değişikliği, yönetmelik değişikliği öngörüyoruz. Mesela orada silah ruhsatı vereceğimiz kişilere çelik kasa mecburiyeti getireceğiz. Yani silahı olanlar bunu bir kasada muhafaza etsin. Almanya'da öyle mesela. Eğer silahınız varsa ruhsatlıysa onu çocuğun erişemeyeceği bir kasada muhafaza etmeniz gerekiyor. Almanya'da buna bakıyorlar. Gelip evde kontrol ediyorlar. Ondan sonra silah ruhsatı veriyorlar." diye konuştu.