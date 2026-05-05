Bakan Çiftçi: Gaziantep ve Şanlıurfa'ya toplam 150 milyon TL gönderdik

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Gaziantep ve Şanlıurfa'da yaşananların ardından sosyal medya hesabında yeni bir mesaj paylaştı.

İki kentte hafta sonu boyunca şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaçlar devrilmiş, bazı binaların çatıları uçmuş, sokakta park halindeki araçlar büyük zarar görmüştü.

Şanlıurfa'da bir kişi hayatını kaybetmiş, Gaziantep'te ise olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralanmıştı. Bazı okullarda eğitime ara verilmişti.

Yağış ve fırtınanın ilk ilde büyük hasara yol açtığını belirten Çiftçi, “Acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli tedbirleri hayata geçiriyoruz. Bu kapsamda ilk etapta yaraların sarılması için Gaziantep Valiliği emrine 100 milyon TL, Şanlıurfa Valiliği emrine 50 milyon TL gönderilmiştir” dedi.

Çiftçi, “Afetten etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” diye de ekledi.