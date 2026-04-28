Bakan Çiftçi: Uyuşturucuyla mücadelede önleyiciliği merkeze alıyoruz

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi , "Uyuşturucu ile Mücadelede Medyanın Rolü" Paneli'nde konuştu.

Bakan Çiftçi, uyuşturucuyla mücadelede "suça giden yolu önceden kapatma" stratejisi izlediklerini söyledi.

1 Ocak-25 Nisan 2026 tarihleri arasında uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik 17 bin 188 operasyon gerçekleştirdiklerini ifade eden Bakan Çiftçi, "Bu operasyonlarda 16,8 ton uyuşturucu madde, 51,2 milyon adet uyuşturucu hap ve 49 bin kök kenevir-skunk ele geçirildi." dedi.

“ÖNLEYİCİLİK” İLKESİ

Yeni güvenlik paradigmasında "önleyicilik" ilkesini merkeze aldıklarını sözlerine ekleyen Çiftçi, "Artık mücadelemizi yalnızca operasyon, yakalama ve adli süreç başlıklarıyla sınırlı görmüyoruz. Riski kaynağında tespit eden, suça giden yolları kapatan, gençlerimizi koruyan, aileleri bilinçlendiren ve toplumsal farkındalığı büyüten bütüncül bir anlayışla hareket ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, mücadelede farkındalığın artırılması için medyaya da görev düştüğüne dikkat çekip şöyle devam etti:

"Uyuşturucunun kullanım şekli, temin yolu, fiyatı ve geçici etkileri haberleştirilmemeli. Bunun yerine tedavi, rehabilitasyon, başarı hikâyeleri ve ailelere yol gösteren içerikler öne çıkarılmalıdır. Medyamızdan beklentimiz umudu ve çözümü büyütmesidir."