Bakan Çiftçi'den Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ne ziyaret

İçişleri Bakanlığı 'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Bakan Mustafa Çiftçi'nin Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'ni ziyaretinde akademinin mevcut durumu, eğitim sistemi, akademik, ulusal ve uluslararası işbirliğiyle kurumsal gelişim faaliyetlerinin ele alındığı belirtildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Güçlü eğitim altyapısı ve nitelikli insan kaynağıyla Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademimiz, ülkemizin iç güvenliğine yön veren stratejik bir eğitim kurumu olmayı sürdürmektedir. Türkiye'nin huzuru ve güvenliği için görev alacak kahramanlarımızı en donanımlı şekilde yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyoruz.”

Paylaşımda, Bakan Çiftçi'nin katıldığı toplantıya ilişkin görüntüler de yer aldı.