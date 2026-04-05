Bakan Çiftçi'den şehit polis memuru için taziye mesajı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, İstanbul'da polisleri taşıyan servis aracının karıştığı kaza da yaralanıp, tedaviye alındığı hastanede şehit olan polis memuru Seçkin Yalçın için taziye mesajı yayınladı.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul Havalimanı Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli Polis Memuru Seçkin Yalçın; 30 Mart 2026 günü servis aracının Kuzey Marmara Otoyolu'nda yapmış olduğu trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 5 Nisan 2026 günü şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum.”