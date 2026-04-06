Bakan Çiftçi'den valilerle güvenlik toplantısı

İçişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi başkanlığında, valilerimizle video konferans sistemi üzerinden 'Güvenlik Toplantısı' gerçekleştirildi. Toplantıda; asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalar tüm yönleriyle ele alındı. Milletimizin huzur ve güvenliği için yürütülen çalışmaları titizlikle takip ediyor; sahadaki etkinliği her geçen gün daha da artırıyoruz. Suç ve suçlularla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" denildi.