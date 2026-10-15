Bakan Çiftçi İstanbul'daki sel felaketinin bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Çiftçi İstanbul'da selde mahsur kalan 2 bin 727 kişinin tahliye edildiğini söyledi. Bakan Çiftçi bugün beklenen yoğun yağışa da dikkat çekerek trafiğe çıkılmaması, dere yataklarından ve su birikintilerinden uzak durulması için uyarı da yaptı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 'nin konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

"Son derece yoğun bir yağış kaydedildi. İstanbul'da metrekareye düşen yağış miktarı yer yer 272 kilograma kadar ulaşmıştır. Maalesef yaşanan bu yoğun yağış neticesinde İstanbul ilimizde 2 vatandaşımız hakkın rahmetine kavuşmuştur. Hayatını kaydeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.

Uyarı verilen illerimizde toplam 9 bin 588 ihbar alınmış olup bu ihbarların 8 bin 815'i İstanbul'dan gerçekleşmiştir. İstanbul 112 acil çağrı merkezine gelen ve doğrulaması yapılan 6 bin 728 vakaya ekiplerimize müdahale edildi.

“MAHSUR KALAN 2 BİN 727 VATANDAŞIMIZ TAHLİYE EDİLDİ”

Arama ve kurtarma çalışmalarımız kapsamında İstanbul genelinde su baskını ve sel nedeniyle mahsur kalan 2 bin 727 vatandaşımız AFAD başta olmak üzere ekiplerimizce kurtarıldı. Yine Ayazağa'da mahsur kalan vatandaşlarımızın tahliye işlemleri de tamamlanmıştır. Barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın da kamu misafirhanelerinde misafir ediyoruz.

İstanbul'da hala 8 bin 597'si arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 46 bin 597 personel, 2 bin 288 araç 14 bot sahada aktif olarak görev yapmaktadır. Ülke genelindeyse toplam 55 bin 560 personelimiz, 6 bin 574 aracımız ve 20 botumuz teyakkuz halinde. Ayrıca ihtiyaç duyulan noktalara Afyonkarahisar, Tokat, Muğla ve Kütahya illerimizden destek ekip ve ekipmanlarımız sevk edilmiştir.

Sahada ve tahliye alanlarında vatandaşlarımız 4 bin 692 adet gıda malzemesi ulaştırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden alınan bilgilere göre bugün itibarıyla İstanbul, Kocaeli, Bursa, Yalova, Bilecik, Sakarya ve Düzce çevrelerinde yağışların yer yer metrekareye 100 ila 120 kilogram seviyelerine ulaşması bekleniyor. Bu kapsamda olası riskleri asgari seviyeye indirmek amacıyla, İstanbul'da 2 gün, Kocaeli, Zonguldak, Sakarya, Düzce ve Yalova'da eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Vatandaşlarımızdan sel, su baskını, çatı uçması gibi olumsuzlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamalarını, dere yataklarından, alt geçitlerden uzak durmalarını, meteorolojik uyarılarını takip etmelerini istirham ediyorum."