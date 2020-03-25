Bakan Dönmez açıkladı: Bor katkılı el dezenfektanı geliyor

ntv.com.tr 25.03.2020 - 13:07 | Son Güncelleme : 25.03.2020 - 13:17
Türkiye, bor katkılı el dezenfektanı üreterecek. Açıklama, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'den geldi.
Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti.
"Covid-19 tedbirleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için attığımız adımları Sn. Cumhurbaşkanımıza arz ettik. Talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."
Covid-19 tedbirleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için attığımız adımları Sn. Cumhurbaşkanımıza arz ettik.— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) March 25, 2020
Talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz.
En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. pic.twitter.com/9gdmO4zVut