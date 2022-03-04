Bakan Dönmez'den Isparta'daki elektrik kesintisiyle ilgili açıklama
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Isparta'daki elektrik kesintilerine ilişkin açıklama yaptı. Vatandaşların mağdur edilmesine izin vermeyeceklerini belirten Bakan Dönmez, soruşturma sonuca göre şirkete gereken yaptırımların uygulanacağını söyledi.
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