Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti Afyonkarahisar İl Gençlik Kollarının termal bir otelde genç esnafa yönelik düzenlediği sahur programında, hükümetin esnafa büyük destek verdiğini anlattı.



Türkiye'nin her yönüyle çağ atladığını dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:



"Tabii bu hizmetlerin devam etmesi gerekiyor. Bu hizmetler de zaten sizlerin destekleriyle oldu. Türkiye'de istikrar olmasaydı, bunların hiçbirisi yapılamazdı. Neden geçmişte yapılamamış? Çünkü istikrar olmayınca yapılamıyor. Bakıyorsunuz, verdiğiniz vergilerinin yüzde 86'sı hortumlanmış. Ya da ilaç lobisi paranın çoğunu hortumlamış. Bir gecelik faizin yüzde 3 bin 500 olduğu dönemleri yaşadım. 70 sente muhtaç olduğumuz günler artık geride kaldı. İnşallah 24 Haziran'da da istikrardan yana, istiklal ve istikbalimizden yana ve devletin bekasından yana destek vereceğinize inanıyorum."



"CHP'LİLER 'MUHARREM İNCE'YE OY VERMEYELİM' DİYORLAR"



Programın sonunda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Eroğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin, anketlerde AK Parti'nin oylarının düştüğü yönündeki açıklamalarıyla iligili bir soru üzerine şöyle konuştu:



"Hiç alakası yok. Anketleri biliyorsunuz, her anket yönlendirmek için yapılıyor. Dolayısıyla sandığın sonucuna bakmak lazım. Biz bütün seçimleri gümbür gümbür kazandık. Muharrem İnce, kendisine baksın. Kendi seçilebilecek mi? CHP'den daha düşük oy alacak. Çünkü CHP'liler 'Muharrem İnce'ye oy vermeyelim' diyorlar. 'Ona oy verirsek, o zaman Genel Başkanımız riske girer' diye. Muharrem İnce, kendisini düşünsün evvela."



Bakan Eroğlu, bir gazetecinin 24 Haziran'daki hava durumuyla ilgili sorusu üzerine, "Havalar güzel inşallah. Muhteşem, berrak, açık ve gerçekten çok güzel bir havamız olacak" ifadelerini kullandı.



Sahur programına Bakan Eroğlu'nun yanı sıra, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hatice Dudu Özkal, AK Parti İl Başkan Vekili Hüseyin Sezen, milletvekili adayları, partililer ve çok sayıda esnaf katıldı.