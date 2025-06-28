Bakan Ersoy, 2 bin yıllık batığa dalış yaptı

Antalya'nın Kumluca ilçesi Adrasan açıklarında Geç Hellenistik-Erken Roma dönemlerine tarihlenen kargo gemisi tespit edildi. Batıkta bulunan yaklaşık 2 bin yıllık seramik batığı gün yüzüne çıkarıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfin yapıldığı noktaya dalış yaparak, su altı kazı çalışmalarını yerinde inceledi. Ersoy, dalış sonrası yaptığı değerlendirmede, "Yaklaşık 2 bin yıl öncesine ait bu kargo gemisinde, taşıma sırasında korunmaları amacıyla ham kille sıvanmış, iç içe yerleştirilmiş yüzlerce tabak, tepsi ve çanak keşfettik. Bu sayede seramiklerin desenleri dahi günümüze neredeyse bozulmadan ulaşmış durumda. Bu yalnızca ülkemiz değil, dünya kültür mirası için de son derece kıymetli bir keşif" ifadelerini kullandı.

"SU ALTI ARKEOLOJİSİNDE LİDER KONUMA GELDİK"

Kültürel mirasın korunması ve tanıtılmasında öncü adımlar attıklarını belirten Ersoy, "Bugün geldiğimiz noktada sadece izleyen değil, bilimsel yöntem ve teknolojiyle yön veren bir ülkeyiz. Su altı arkeolojisinde dünyada lider konuma geldik. 2025 yılı itibarıyla 4 Cumhurbaşkanı kararlı kazı, 3 müze başkanlığında yürütülen kazı ve 3 ayrı su altı araştırmasıyla bu alandaki çalışmaları sistematik ve sürekli hale getirdik" dedi.