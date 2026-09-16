Bakan Ersoy, Kahramanmaraş’ta valiler, belediye başkanları ve milletvekilleriyle görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Kahramanmaraş ’ta valiler, belediye başkanları ve milletvekilleriyle bir araya gelerek deprem bölgesindeki kültür varlıkları ve vakıf eserlerinin restorasyonuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şehirlerin ihtiyaçlarına yönelik talep ve önerileri dinleyen Ersoy, Bakanlığın tamamladığı, sürdürdüğü ve planladığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş programı kapsamında deprem bölgesindeki tarihî ve kültürel mirasın yeniden ayağa kaldırılması için yürütülen çalışmaları valiler, belediye başkanları ve milletvekilleriyle görüştü.

Toplantıda, 6 Şubat depremlerinden etkilenen şehirlerdeki kültür varlıklarının korunması, vakıf eserlerinin onarılması ve restorasyonu devam eden yapıların yeniden kullanıma kazandırılması konuları ele alındı.

ŞEHİRLERİN İHTİYAÇLARI VE BEKLENTİLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Bakan Ersoy, katılımcıların şehirlerindeki tarihî yapılar ve vakıf eserleriyle ilgili taleplerini ve önerilerini dinledi. Görüşmede, sahadaki ihtiyaçlar ile devam eden çalışmaların mevcut durumu birlikte değerlendirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi veren Ersoy, tamamlanan restorasyonları, uygulaması süren projeleri ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefleri anlattı.

RESTORASYON ÇALIŞMALARINDA GELİNEN AŞAMA ELE ALINDI

Toplantıda değerlendirilen çalışmalar kapsamında, deprem bölgesindeki kültürel mirasın korunması için Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünce 2023–2026 döneminde 12,2 milyar lirayı aşan kaynak sağlandı. Bu kapsamda 79 iş tamamlanırken 17 işte çalışmalar sürüyor, 4 işin ise ihale süreci devam ediyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün deprem bölgesindeki restorasyon çalışmaları için ayırdığı toplam bütçe ise 22 milyar liraya ulaşıyor. İki genel müdürlüğün çalışmalarıyla bölgenin kültürel mirasına yönelik toplam yatırımın yaklaşık 34 milyar liraya ulaşması hedefleniyor.

Tarihî yapıların özgün kimlikleri korunarak yeniden ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların ele alındığı toplantıda, şehirlerden iletilen talepler ile Bakanlığın yürüttüğü ve planladığı projeler üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.