Bakan Ersoy, RTÜK Başkanı Daniş ile görüştü

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy , görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın ilgili kuruluşlarından RTÜK Başkanımız Sayın Mehmet Daniş ile bir araya geldik. Yayıncılık alanındaki güncel gelişmeler, yürütülen çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin hedefler hakkında değerlendirmelerde bulunduk. Sayın Daniş'ten RTÜK'ün faaliyetleri ile kurul gündeminde yer alan başlıklara ilişkin bilgi aldık. Kültür ve iletişim alanında nitelikli üretimi destekleyen çalışmalarımızı kurumlarımız arasındaki güçlü eşgüdüm ve iş birliğiyle sürdürmeye devam edeceğiz."

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ersoy'un, Daniş'i ile makamında yaptığı görüşmede, yayıncılık alanındaki güncel gelişmeler, yürütülen çalışmalar, sektörün gündemindeki başlıklar ve gelecek döneme ilişkin hedefler değerlendirildi.

Görüşmede, yayıncılık alanında kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesinin yanı sıra RTÜK'ün faaliyetleri ve kurul gündemindeki konular üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.