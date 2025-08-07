Bakan Ersoy: Sorunlarını çözmüş Türkiye, refahını artırmış bir Türkiye demektir

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bingöl’e geldi.

Bingöl Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Ersoy, Valilik şeref defterini imzalayarak Vali Ahmet Hamdi Usta ile bir süre görüştü.

Bakan Ersoy, daha sonra valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantıya ayrıca Belediye Başkanı Erdal Arıkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, kentte yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek, "Kış turizmi biliyorsunuz ülkemizin turizm potansiyeli açısından oldukça önemli. Bu bölgede kar örtüsü batıdaki illere göre çok daha uzun süre kalıyor. Biz de bu potansiyeli canlandırmak ve hayata geçirmek istiyoruz." dedi.

"HIZLI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Ersoy, "Bu amaçla Hesarek Kayak Merkezi İmar Planı'nı hazırlamaya hemen başlıyoruz. Bölgenin termal su kapasitesi de bizlere önemli bir turizm potansiyelini sunuyor. Ilıcalılar Kös Termal Turizm Merkezi'nin de koruma imar planını hızlı bir şekilde hayata geçiriyor olacağız." ifadelerini kullandı.

Adaklı'daki Selçuklu Mezarlığı için de hemen çalışmaları başlatacaklarını belirten Bakan Ersoy, "Elbirliğiyle kültür ve turizm alanında Bingöl'de neler yapmamız gerektiği konusunda etraflıca bu toplantılar sırasında ele alma fırsatı bulduk. Çünkü artık bu kadim coğrafyanın sahip olduğu tarihi biraz uygun bir şekilde anılması gerektiğine inanıyoruz." diye konuştu.

Bakanlık himayesinde düzenlenen Kültür Yolu Festivallerinin Hakkari, Bingöl, Bitlis, Tunceli ve Şırnak’ta da yapılacağını ifade eden Bakan Ersoy, "Kabinemizin her bir bakanı kendine ilişkin konularda bu coğrafyaya yapabileceği katkıyı detaylı şekilde masaya yatırmış durumda. Bizler de Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak neler yapabileceğimizi bir süredir ekiplerimizle değerlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAĞINA İNANIYORUZ"

"Bölgenin yıllardır mahrum kaldığı imkanların da bu topraklara taşınması lazım." diyen Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

"Tüm Türkiye’nin tanıdığı sanatçıların şehirlerde verecekleri konserlerin yanı sıra Devlet Tiyatroları, Opera ve Bale, Güzel Sanatlar, Sinema, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğümüz de elindeki tüm imkanları sizler için seferber edecek. İnşallah ilk şenliğimizi 22 Ağustos’ta Hakkari’de başlatacağız. Takvimler 19 Eylül’ü gösterdiğinde ise Bingöl’ümüzde şenlik havasını tadacağız hep birlikte. Bu çalışmaların ülkemize, bölgemize, şehirlerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz."

200'e yakın ülkede Türkiye’nin tanıtımının yapıldığını ifade eden Bakan Ersoy, "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, sorunlarını çözmüş Türkiye; kalkınmış, refahını artırmış, kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye demektir. Bingöllü gençlerimizin, Bingöllü kardeşlerimizin barış ve huzur içinde aydınlık yarınlara, Türkiye Yüzyılı hedeflerine hep birlikte yürümesi demektir." dedi.