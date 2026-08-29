Bakan Ersoy'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ersoy, mesajında işgal altındaki vatan topraklarının milletin kararlılığıyla savunulduğunu belirterek, 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkışıyla milli mücadelenin tek bir irade altında toplandığını ifade etti.

Türk milletinin "Ya İstiklal! Ya Ölüm!" anlayışıyla yürüttüğü mücadelenin 30 Ağustos 1922'de zaferle taçlandığını vurgulayan Ersoy, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir... İleri" emriyle işgal kuvvetlerinin Anadolu'dan çıkarıldığını kaydetti.

Ersoy, mesajında şu ifadeleri kullandı: "104 yıl önce fiili işgal bertaraf edilmiş, istiklal kazanılmıştır. İstikbal ise bugün de önümüzde uzanmaktadır. Onu kazanmak daimi bir ülkü, bitmeyecek bir mücadeledir."

Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin taşıdığı anlamın bugün de yol gösterici olduğunu belirten Ersoy, hayata geçirilen her proje ve eserin arkasında 104 yıl önce yakılan istiklal meşalesinin bulunduğunu ifade etti.

Ersoy, mesajını şöyle tamamladı:

"Kurtuluş Savaşı'mızın başkomutanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını; milli ve manevi varlığımız, vatan toprağımız ve şanlı bayrağımız yolunda canından geçmiş aziz şehitlerimizi ve ahirete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyorum. Asla eskimeyen ve eksilmeyen o büyük gururla aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum."