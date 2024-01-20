Bakan Ersoy'dan Ayasofya açıklaması: Kapı diye bakmanız doğru değil, koruma tüneli

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN KAPI



Restorasyon çalışmalarını yılsonuna kadar tamamlamayı planladıklarını da dile getiren Ersoy, sosyal medyada çok tartışılan endüstriyel kepenkli ayrı bir giriş kapısına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu.



"Kapı diye bakmanız doğru değil." diye konuşan Ersoy, bunun taşınabilir mobil bir koruma tüneli olduğunu vurguladı. Ersoy, "Bu bir kapı değil, konteyner gibi düşünün, 2 dakikada alırsınız. Bunlar mobil yapılar. Minarenin işi bittiği zaman bu iskele sökülecek ve bu kapıda buradan alınacak. Orijinal kapıdan girişler devam edecek." dedi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin