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Bakan Ersoy’dan Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü mesajı

26.08.2026 14:35

Son Güncelleme: 26.08.2026 14:37

Bakan Ersoy’dan Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü mesajı
Resmi Kurum

Bakan Ersoy, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü için mesaj yayınladı.

NTV - Haber Merkezi
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü için mesaj yayınladı; 26 Ağustos 1071'in Anadolu'nun kaderini değiştiren yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Malazgirt Zaferi’nin 955’inci yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Sultan Alparslan ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve saygıyla andı.

 

Bakan Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

 

“26 Ağustos 1071’de Malazgirt’te kazanılan büyük zafer, Anadolu’nun kaderini değiştiren yeni bir tarihî devrin başlangıcı oldu.

Malazgirt Zaferi'nin 955. yıl dönümü

955 yıl önce bu topraklarda eşsiz bir zafer kazanan Sultan Alparslan’ı ve kahraman ordusunu rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Malazgirt Zaferimizin 955’inci yıl dönümü kutlu olsun.” dedi.

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