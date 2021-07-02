Bakan Ersoy'dan müzik sınırlamasıyla ilgili açıklama

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) ile Google Türkiye işbirliği protokolü imza töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Canlı müziğin saat 00.00'da sona ermesi ile ilgili gelen bir soru üzerine Bakan Ersoy, "Pandemi de kademeli normalleşme diyoruz adına biliyorsunuz. İlk olarak 19.00 olarak müzik sıralaması vardı. Sonrasında vaka sayıları kontrollü gitti. Aşılama da istediğimiz gibi gidince 21.00'a alınmıştı. Sonra son kabine toplantısında da 00.00'a alındı. Yani kademeli bir şekilde esnetilmeye devam ediyor" dedi.

"Hiç kimsenin önüne bir sınırlama koymak gibi bir durum yok" diyen Ersoy, "Normalleşme sürecini yöneten bütün ülkeler bu şekilde yönetiyor. Bugün Avrupa'ya Almanya'ya baktığınız zaman veya Avusturya'ya baktığınız zaman onlar 1000'li rakamların aşağısına indiler. Almanya'da bazı eyaletlerde 22.00, bazı eyaletlerde saat 24.00 olarak uygulanıyor hala.Biz de kurala uygun bir şekilde yönetiyoruz. Ama bu tamamen vaka sayılarına endeksli bir şey. Şu ana kadar çok olumlu gitti, esnetmeler de ona göre yapıldı" diye konuştu.

BAKAN KOCA 'YASAK KALKACAK' DEMİŞTİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada ''Biz bütün kısıtlamaları kaldırmak istiyoruz. Bu yasak da kalkacak" demişti.

