Bakan Fidan: ABD ile stratejik diyaloğumuz doğal olarak devam edecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından, iki ülke ilişkilerinin geleceğine ilişkin açıklamalarda bulundu.



Milliyet gazetesine konuşan Bakan Fidan, iki ülke arasında kimin iktidarda olduğundan bağımsız olarak, müttefiklik ilişkilerine dayalı üst düzeyli bir diyalog olduğunu belirtti.

İşbirliğine açık, yapıcı bir anlayış vurgusu yapan Fidan "Biz buna hazırız. Yeni yönetimin de hazır olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Yunanistan ile ilişkileri de değerlendiren Fidan, iki ülke ilişkilerinin pozitif gündemle ilerletme kararlılığını teyit ettiklerini söyledi.

Bakan Fidan, "Ocak ayında Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in yapacağı ziyaretin ilişkilerimize ivme kazandıracağına inanıyorum." ifadesini kullandı.