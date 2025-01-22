Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile telefonla görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, ABD'li mevkidaşı ile telefonla görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesinde mevkidaşına yeni görevinde başarılar diledi.

Bakan Fidan ve Bakan Rubio, ve ABD’nin iki müttefik olarak işbirliklerini karşılıklı saygı ve güven temelinde yürütme yönündeki kararlılıklarını vurguladılar.

İkilinin telefon görüşmesinde, bölgesel konularda eşgüdüm içinde hareket etmenin önemine değinildi.

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