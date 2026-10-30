Bakan Fidan'dan G20 zirvesinde diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , ABD 'nin Atlanta kentinde düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 30 Ekim'de gerçekleştirilen görüşmede Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

Görüşmede, ABD ile İran arasındaki müzakere süreci, Gazze'deki son durum ve Rusya-Ukrayna savaşı gündeme geldi.

İki bakanın ayrıca diğer bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

ALMAN MEVKİDAŞIYLA DA GÖRÜŞTÜ

Fidan daha sonra Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile götüştü. Görüşmede, geçen hafta İstanbul'da düzenlenen 4+4 Toplantısı'nın sonuçları değerlendirildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa çözüm bulma çabaları, Gazze'deki insani durum ve Lübnan'daki gelişmeler de değerlendirildi.