Bakan Fidan, ABD'li yetkililer Barrack ve Gorka ile görüştü
14.11.2025 16:51
Anadolu Ajansı
Tom Barrack, Hakan Fidan ve Sebastian Gorka
AA
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sebastian Gorka ile görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka'yı kabul etti.
Görüşmede; Suriye'deki son durumun ele alındığı, Gazze'deki ateşkes gibi bölgesel konuların değerlendirildiği belirtiliyor.