Bakan Fidan, ABD'li yetkililer Barrack ve Gorka ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack ile ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nde Terörizmle Mücadeleden Sorumlu Kıdemli Direktör ve Başkan Donald Trump'ın Kıdemli Danışmanı Dr. Sebastian Gorka'yı kabul etti.

Görüşmede; Suriye'deki son durumun ele alındığı, Gazze'deki ateşkes gibi bölgesel konuların değerlendirildiği belirtiliyor.