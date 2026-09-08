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Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Issa ile görüştü

08.09.2026 17:18

Son Güncelleme: 08.09.2026 17:21

Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Issa ile görüştü
Resmi Kurum

Bakan Fidan, ABD'li yetkililerle görüştü.

AA
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Darrell Issa ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, ABD'nin Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Barrack ve ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Issa ile görüştü.