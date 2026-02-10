Bakan Fidan, Antonio Guterres ile telefonda görüştü
10.02.2026 20:25
Son Güncelleme: 10.02.2026 20:25
Anadolu Ajansı
Görüşmede İran-ABD arasındaki görüşmeler de ele alındı.
AA
Dışişleri Bakanı Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile Gazze, İran-ABD görüşmeleri başta olmak üzere bir dizi konuda görüş alışverişinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Guterres ile telefonda görüştü.
Görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmelerin yanı sıra Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.