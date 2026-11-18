Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, iki bakanın 18 Kasım'da gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ikili ilişkiler ve bölgesel konular değerlendirildi.

SON OLARAK ANKARA'DA BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

Fidan ve Bayramov, son resmi ikili görüşmelerini 29 Ekim'de Ankara'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13. Zirvesi kapsamında gerçekleştirmişti.

İki bakan, 8 Kasım'da ise Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenen Zafer Günü etkinlikleri sırasında görüşmüştü.

Fidan ve Bayramov, 15 Ekim'de Bakü'de de bir araya gelmişti. Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin yanı sıra Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 7. Zirvesi'nin sonuçları ele alınmıştı.