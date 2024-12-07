Bakan Fidan Blinken ile görüştü

Dışişleri kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan görüşmede, Suriye'de daha önceki hataların tekrarlanmamasının önemine değindi. Gelinen noktada rejimin gerçekçi hareket ederek muhalefetle diyalog kurması ve siyasi sürecin başlatılması gerektiğini ifade etti.



Bölgedeki tüm aktörlerin bu yönde yapıcı bir rol oynaması gerektiğinin altını çizdi. Bakan Fidan, Suriye'deki kaos ortamından PKK ve DAEŞ gibi terör örgütlerinin istifade etmesine izin verilmemesi gerektiğini de belirtti.



Rejimin sahip olduğu kimyasal silahların bölge için bir risk haline dönüşmemesi için gerekli önlemlerin alınmasının faydalı olacağını ifade etti. Bölgeye insani yardım ulaşmasının önemine de değinen Bakan Fidan, bu hususta Türkiye’nin gerekli desteği sağladığını vurguladı.