Bakan Fidan Blinken ile İsveç'i görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Blinken’le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Blinken'in talebi üzerine gerçekleştirilen görüşmede İsveç'in NATO üyelik süreci ele alındı.



Fidan, TBMM Dışişleri Komisyonu’nun dün aldığı karara sürecin TBMM’de devam ettiğini belirtti.

F-16 satışına değinen Fidan, ABD yönetimi ve ABD Kongresi’nin müttefiklik ruhuna uygun biçimde hareket etmesi ve verilen taahhütlerin yerine getirilmesini beklediklerini söyledi.



Görüşmede Gazze’deki son gelişmeler de ele alındı. Bakan Fidan, Gazze’de biran önce ateşkes edilmesi ve kalıcı barış müzakerelerinin başlaması gerektiğini kaydetti.



Diplomatik kaynaklar görüşmede Kıbrıs konusunun da gündeme geldiğini belirtti.