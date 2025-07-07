Bakan Fidan, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 17. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Brezilya'da diplomasi trafiğini sürdürüyor.

Fidan, Rio de Janeiro kentinde düzenlenen zirve marjında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.



"TÜRKİYE VE BM ARASINDAKİ GÜÇLÜ ORTAKLIK ELE ALINDI"



BM Sözcülük Ofisi'nden görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "BM Genel Sekreteri ve Bakan, Türkiye ve BM arasındaki güçlü ortaklığı ele aldı." ifadesi kullanıldı.



İkilinin, Ukrayna ve Orta Doğu'daki durumu görüştüğü belirtilen açıklama, aynı zamanda Kıbrıs konusunda yapılacak bir sonraki gayriresmi toplantının da ele alındığı kaydedildi.



BM, 16 ve 17 Temmuz tarihlerinde New York'taki genel merkezinde, Kıbrıs konusunda tarafların bir araya geleceği gayriresmi toplantı yapılacağını duyurmuştu.