Bakan Fidan: CAATSA'da yakında sonuca ulaşacağız

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , TRT Haber yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD ile CAATSA yaptırımlarının kaldırılması konusunda kısa sürede çözüme ulaşacaklarını belirten Bakan Fidan, “Yani biz baştan beri hiçbir şekilde müttefikler arasında yaptırım olmasını istemiyoruz” diyen Fidan, “Amerika'da idari kararlarla alınabilecek konular çok şükür sorun olmaktan çıktı. Ama yasayla bağlanmış bir iki tane konu var. CAATSA bunlardan biri. F-35 'le ilgili konu da bunlardan biri. Şimdi bu irade burada olduğu sürece iki liderde de biz bakanlıklar olarak bunları çözme konusunda da uygun adımları atıyoruz. İnşallah yakında bir neticeye ulaşacağız, yani bunda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum" dedi.

“TÜRKİYE'NİN DOSTU OLDUĞU KADAR HASMI DA OLABİLİYOR"



Türkiye 'nin dostu olduğu kadar hasmı da sevmeyeni de olabileceğini hatırlatan Bakan Fidan, “Bazı ülkelerin Amerika nezdinde lobi faaliyetlerinde bulunduğunu da açıkçası görüyoruz. Şimdi yani Türkiye'nin bu kadar saygınlık kazandığı, etki ürettiği bir yerde başkaları da farklı şekilde harekete geçiyorlar. Amerikan siyasetinin yine yani Türkiye'nin önemiyle onlara etki eden negatif manadaki aktörlerin çabası arasında bir ikilem içerisinde kalacağı bir sürece giriyoruz. Bunu yönetmek de diplomasinin işi, zaten bizler de bunun için varız. İnşallah bunu daha ileri bir şekilde çözeceğiz” açıklamasında bulundu.

“TÜRKİYE MİLLİ GÜVENLİĞİNDEN ASLA TAVİZ VERMEZ”

Türkiye kendi milli güvenliğinden asla taviz vermeyeceğinin altını çizen Fidan, “Yani birçok konuda uzlaşabiliriz ama milli güvenliğimiz bizim için birinci derecede önemli bir konu. Eğer biz kendi müttefiklerimizle belli yetenekleri elde etme veya geliştirme konusunda sıkıntı yaşıyorsak biz orada beklemeyiz, biz alternatif alanlara da döner bakarız. Müttefiklerimiz bunu da gördüler, yani aslında Türkiye yani alternatifsiz bir ülke değil. Yani gerçekten artık daha sağlıklı düşünülmesi gerekiyor. Biraz da normal politikanın etkisinden kurtulması gerekiyor” diye konuştu.

“F-110 MOTORLARIYLA İLGİLİ BİR SONUÇ ÇIKMASINI BEKLİYORUZ”



F-110 motorlarıyla ilgili son durumu da anlatan Fidan, “Yani F-110 motorlarıyla ilgili kongrenin yasal bildirim süresi de dün itibariyle doldu, yani inşallah bundan sonra bir sonuç çıkmamasını bekliyoruz” dedi.