Bakan Fidan: Filistin başlıca gündem maddemiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan , Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu haftasına ilişkin açıklamalarda bulundu.



Bakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 16 ikili görüşme gerçekleştirdiği söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Genel Kurul'a hitabının Türkiye 'nin küresel vizyonunu ortaya koyan bir manifesto niteliğinde olduğunu belirtti.



Fidan, “Cumhurbaşkanımız Filistin halkının yaşadığı dramı bir kez daha tüm çıplaklığıyla dünyanın dikkatine getirdi. Gazze'de yaşananların insanlığın ortak vicdanını ve uluslararası sistemin güvenilirliğini sınayan bir mesele olduğunu güçlü bir şekilde ifade etti. Filistin devletinin tanınması çağrısını yinelediler. Biz de Türk heyeti olarak katıldığımız toplantılarda İsrail'in soykırım politikalarını, ilhak ve işgal faaliyetlerini gündeme getirdik. Gazze'de, Batı Şeria'da yaşanan acıları aktardık.” dedi.



İsrail'in yalnızlığının arttığını belirten Fidan, “İsrail'in yaptığı zulüm, katliam artık sonuçsuz kalmıyor. Bu yalnızlaşma, ceza mahkemelerinin hukuki yaptırımları gibi daha önce hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın müttefikleriyle birlikte ortaya koyduğu dirayetli, prensipli hareket eden bir politikanın sonucu.” diye konuştu.



Fidan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;



"Çatışmalara karşı diyaloğu, krizlere karşı diplomasiyi, bölünmelere karşı iş birliğini savunduk. Uluslararası toplumun ortak sorunlara ortak çözümler üretmesine ihtiyaç duyulduğunu ifade ettik. Bölgesel sahiplenme vizyonumuz çerçevesinde bölgesel meselelerin çözümünün başka yerlerde aranmaması gerektiğine dikkat çektik



Cumhurbaşkanımız sayın Trump ve körfez ülkelerinin liderleriyle görüştü. Burada İsrail'in kural tanımazlığı ve körfezde yaşanan gelişmeler ele alındı.



İsrail'in yaptığı zulüm, katliam artık sonuçsuz kalmıyor. Yalnızlığı artıyor. Bu yalnızlaşma, ceza mahkemelerinin hukuki yaptırımları gibi daha önce hiç karşılaşmadığı durumlarla karşılaşıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın müttefikleriyle birlikte ortaya koyduğu dirayetli, prensipli hareket eden bir politikanın sonucu.



Mekke İttifakı dışişleri bakanları olarak New York'ta da bir araya geldik. Kurumsallaşmaya ilişkin genel sekreterlik önemli pozisyon. Pakistanlı kardeşlerimiz bir aday önerisinde bulundular: Büyük ihtimal kabul edilecek ve görevine başlayacak. Bölgede devam eden özellikle Suudi Arabistan'ı hedef alan gelişmeler var. Bunlara ilişkin genel siyasi değerlendirmelerde bulunduk. İnşallah daha çatışmasız barışçıl bir ortamı sağlamada çalışmalarımıza devam edeceğiz.



Son olarak İran'ın teklif ettiği bir paket var. Onu bir kez daha İranlı mevkidaşımdan dinledim. Amerikalıların ilk tepkilerini alma imkanımız da oldu. Çabalar devam ediyor ama halihazırda bir netice vermedi. Savaşın tekrar yenilenmeden birim diplomatik zeminde çalışmaya devam etmemiz esas olmalı.



Cumhurbaşkanımız Irak başbakanını kabul etti burada. Irak tarafı bütün silahlı grupları ülkede silahsızlandırmaya ilişkin politik hedef koymuş durumda. Bu bizim desteklediğimiz bir pozisyon. Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığı özellikle terörle mücadele için varlığı Iraklılarla birlikte davet üzerine açılmıştı. Irak'ın ortaya koyduğu yol haritası hayat geçtikçe Türkiye'de oradaki varlığı azaltma ve sona erdirme ile ilgili tasarruf içinde olacak. İnşallah Sincar'da terör grubunun varlığı sona erdikten sonra bizde bir takım adımları atacağız."