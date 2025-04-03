Bakan Fidan, Fransız mevkidaşıyla Suriye'yi görüştü

Bakan Fidan, bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de Nato Dışişleri Bakanları toplantısına katılacak. Bakan Fidan, Türkiye'nin, Avrupa-Atlantik güvenliğine katkılarını aktaracak.

Zirvede, savunma harcamalarının artırılması da ele alınacak konular arasında.

Bakanlar Rusya Ukrayna Savaşı ve Avrupa güvenliği gibi konuları da görüşecek.



"FİLİSTİNLİLERİN ZORLA GÖÇ ETTİRİLMESİNE KARŞIYIZ"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Fransa'nın başkenti Paris'te bir araya geldi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Barrot, Ukrayna Savaşı, Avrupa'nın güvenliği, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkilere odaklandı.

Barrot ile görüşmede, İsrail’in artan saldırılarının bölgesel düzeyde istikrarsızlığa sebebiyet verebileceğini belirten Fidan, Türkiye'nin Filistin halkının anavatanlarından zorla göç ettirilmesine karşı olduğunu vurguladı. Ayrıca Arap Ligi tarafından kabul edilen Gazze Planı’na verilen desteği beyan etti.

Fidan ayrıca Avrupa’nın yeni güvenlik mimarisinin oluşumunda AB üyesi olmayan ülkelerle olan eşgüdümün artırılmasının önemine değindi.

UKRAYNA SAVAŞI VE SURİYE

Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunun da ele alındığı görüşmede Bakan Fidan, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesine yönelik diplomatik çabalara olan desteği dile getirdi.

Bu süreçte tüm müttefiklerin yakın bir işbirliği içinde çalışması önemine değindi ve muhtemel bir çözümün kalıcı olabilmesi için her iki tarafın da rızasının gerektiğini vurguladı.

Bakan Fidan, Suriye’deki yeni yönetimle angajmanın artırılmasının ve bu doğrultuda yaptırımların tamamen kaldırılmasının bu ülkede istikrar ve huzur tesisi yönündeki çabalar bakımından çok önemli olduğuna dikkat çekti.

Fidan, savunma sanayi işbirliği çerçevesindeki beklentileri de aktardı.

Terör örgütü PKK/YPG ile mücadelenin önemini vurguladı ve Suriye’nin kuzeyindeki hapishane ve kamplardaki terör örgütü DAEŞ mensubu yabancı teröristlerin ülkelerine dönmeleri gerektiğini belirtti.