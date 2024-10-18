Bakan Fidan, Hamas heyeti ile İstanbul'da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri görüştü. Bakan Fidan, Yahya Sinvar'ın şehadetine ilişkin taziyelerini iletti. Görüşmede ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerde son durum da ele alındı.

Bakan Fidan, Hamas heyeti ile İstanbul'da görüştü

Dışişleri Bakanı , 'da Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş İsmail ve Hamas Siyasi Büro üyeleri ile görüştü.

Yahya Sinvar'ın şehadetine ilişkin taziyelerini ileten Bakan Fidan, Hamas heyetiyle esir değişimini mümkün kılacak olan ateşkes anlaşmasını sağlamaya yönelik müzakerelerdeki son durumu ele aldı.

Görüşmede Gazze'nin kuzeyi başta olmak üzere bölgedeki durum ele alındı. 

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