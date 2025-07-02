Bakan Fidan Hamas heyetiyle görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Şura Meclisi Başkanı Muhammed Derviş başkanlığındaki Hamas heyetiyle bugün Ankara’da görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre görüşmede ateşkes müzakerelerindeki son gelişmeler ve Gazze’deki insani durum ele alındı.



Bakan Fidan, "Türkiye'nin önceliğinin Gazze’deki katliamın durdurulması ve insani yardımların bir an evvel ulaştırılması olduğunu" dile getirdi.

Fidan, "Bölgede son dönemde yaşanan gerginliklerin Gazze’de yaşanan soykırımın unutulmasına izin verilmeyeceğini" kaydetti.



Bakan Hakan Fidan, Filistin’in Gazze, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’üyle bir bütün olduğunu vurgulayarak; "Filistin özgürlüğüne kavuşuncaya kadar Türkiye’nin Filistinlilerin davasını güçlü biçimde savunmaya ve desteklemeye devam edeceğini" kaydetti.