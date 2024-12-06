Bakan Fidan, Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Katar'da temaslarına başladı. Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al-Thani'nin daveti üzerine Doha'ya gelen Fidan, Hamas Siyasi Bürosu üyeleri ile görüştü.



Bakan Fidan, 22. Doha Forumu'na katılacak ve forum marjında mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirecek. Fidan ayrıca Astana Formatında Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak.