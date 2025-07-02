Bakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Meşhedani ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Mahmud Meşhedani ile Ankara’da bir araya geldi.



Görüşmeye ait fotoğraflar Dışişleri Bakanlığı tarafından paylaşıldı.

Fidan, 30 Temmuz'da da İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile başkentte görüşmüştü.

Bakan Fidan, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında iki ülke arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.