Bakan Fidan Irak'a gidiyor

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyarette bulanacak.



Fidan, ziyaret kapsamında Erbil ve Bağdat'ta üst düzey temaslar gerçekleşecek.



Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ziyaret vesilesiyle, Irak ile iş birliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınaca. Güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır." ifadelerine yer verildi.