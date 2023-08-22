Bakan Fidan Irak'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat ve Erbil'de üst düzey temaslarda bulunacak. Ziyarette güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.

Bakan Fidan Irak'a gidiyor
ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

ntv.com.tr'yi Google News'te takip edin

Haberi Görüntüle

Son dakika haberi! 

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyarette bulanacak.

Fidan, ziyaret kapsamında Erbil ve Bağdat'ta üst düzey temaslar gerçekleşecek.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Ziyaret vesilesiyle, Irak ile iş birliğimizi olumlu bir temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınaca. Güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacaktır." ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...