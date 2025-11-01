Bakan Fidan, Irak’a resmi ziyarette bulunacak

Dışişleri Bakanlığı tarafından, Bakan Fidan’ın yarın Irak’a bir ziyaret gerçekleştireceği açıklandı.

Su kaynaklarının kulanımı görüşme başlıklarından biri. Bakan Fidan Iraklı mevkidaşı ve Su kaynakları bakanını üç hafta önce Ankara'da ağırlamıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, Türkiye'nin Irak'ta suyun sürdürülebilir kullanımını sağlayacak altyapı projelerine katkı sunmaya hazır olduğunu yineleyecek.

Petrol boru hattı için Türkiye'nin kapsamlı yeni bir anlaşmaya hazır olduğu mesajını da verecek.

Terörsüz Türkiye sürecine verilen destekten duyulan memnunuyetin de dile getirilmesi bekleniyor.