Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran'da cumhurbaşkanı seçimini kazanan Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'a gitti.

Bakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın yemin törenine katıldı

'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan yemin ederek göreve başladı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, yemin törenine katılmak üzere başkent Tahran'a gitti.

İran'da 5 Temmuz'da yapılan cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin dokuzuncu Cumhurbaşkanı olmuştu.

Pezeşkiyan için birçok ülkeden devlet başkanları ve bakanların da aralarında olduğu temsilcilerin katılımıyla bugün yemin töreni düzenlenecek.

Pezeşkiyan, bunun ardından, oluşturduğu kabinesini güvenoyu için Meclis'e sunacak.

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yemin etti

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yemin etti

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