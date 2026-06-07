Bakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Arakçi ile görüştü

Görüşmede, bölgede bugün yaşanan gerginlik ve İran ile ABD arasında devam eden müzakerelerdeki son durum ele alındı.



İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE SALDIRI



İran, İsrail'e yönelik füze saldırı sı başlattı. İsrail'in birçok noktası siren sesleri duyuldu.



Özellikle ülkenin kuzeyinde siren sesleri duyuldu. Ordu, füze saldırılarının engellenmesi için hava savunma sistemlerinin aktif hale geçtiğini açıkladı. İlk saldırı dalgasından sonra İsrail tarafından yeni bir saldırı dalgasının daha başladığı belirtildi.



İsrail ordusu, ateşkese rağmen bugün Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenlemiş, İranlı yetkililer İsrail'in bu saldırısına tepki göstererek karşılık vereceğini duyurmuştu.